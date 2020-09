per Mail teilen

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) ist ab sofort Mitglied des Karlsruher SC. Wie der Verein mitteilte, ist Mentrup das 10.148 Mitglied. Im Foyer des Karlsruher Rathauses überreichten KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze und die beiden Geschäftsführer Michael Becker und Oliver Kreuzer dem Stadtoberhaupt den neuen Mitgliedsausweis. "Der KSC ist ein Verein der Stadt und der Region und gehört dementsprechend auch in die Mitte der Karlsruher Gesellschaft. Dass sich der Oberbürgermeister jetzt mit der Mitgliedschaft zum KSC bekennt, spricht für den Weg, den wir in Zukunft weiter gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe gehen wollen", so Siegmund-Schultze.