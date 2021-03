Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) fordert vom Land eine Maskenpflicht in Grundschulen. Im Fall einer Infektion seien hier viele Kontaktpersonen von einer Quarantänepflicht betroffen, so Mentrup gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Eine Maskenpflicht im Unterricht an den Grundschulen lehnt das baden-württembergische Kultusministerium ab. Außerdem verweist Mentrup auf immer wieder auftauchende Infektionsherde wie Betriebe, Kitas und Familien. Das müsse im Fall steigender Zahlen Folgen haben. Am Wochenende hatte Karlsruhe zwei Tage hintereinander die 100er Inzidenzmarke überschritten.