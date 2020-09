Bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände in Karlsruhe ist ein 56-jähriger Mann von einem Lkw-Anhänger überrollt worden. Ein 41-jähriger Lastwagenfahrer hatte den Anhänger am Mittwochabend von seinem Laster abgekoppelt. Der Hänger setzte sich kurz darauf selbstständig in Bewegung und erfasste den Beifahrer des Lkw-Fahrers. Das Unfallopfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.