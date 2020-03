Am Wochenende sind im Landkreis Karlsruhe zahlreiche Einbrüche angezeigt worden. Nach Angaben der Polizei sind in der Nacht zum Samstag ein oder mehrere Täter in Oberhausen-Rheinhausen in vier Wohnungen und Fahrzeuge eingebrochen. Weitere fünf Fällen ereigneten sich am Wochenende in Forst. Inzwischen ermittelt in allen Fällen das Kriminalkommissariat Bruchsal. mehr...