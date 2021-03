per Mail teilen

Zwei Frauen und drei Männer haben am Donnerstagabend nach Polizeiangaben versucht in Neuenbürg (Enzkreis) Lebensmittel im Wert von fast 500 Euro zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete sie allerdings dabei, wie sie den vollen Einkaufswagen aus dem Supermarkt schoben, ohne bezahlt zu haben und rief die Polizei. In Pforzheim entdeckte eine Polizeistreife das Auto der Bande. Alle fünf werden nun wegen Ladendiebstahls angezeigt.