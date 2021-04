Der Verteidigungsausschuss des Bundestags hat sich am Montag mit der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr in Calw beschäftigt. Es ging um die Frage: Wer wusste was? Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erntete viel Kritik.

In der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses am Montag haben Grüne und FDP die Glaubwürdigkeit von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angezweifelt. Man brauche "sehr viel Fantasie", um der Ministerin zu glauben, dass sie von der im Mittelpunkt der Affäre stehenden Munitionssammelaktion erst Monate später erfahren haben soll, sagte der Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner vor der Sitzung am Montag der "Welt". "Sollte sich herausstellen, dass Kramp-Karrenbauer nicht die Wahrheit gesagt hat und doch über die Munitionsamnestie Bescheid wusste, dann sind ihre Tage als Verteidigungsministerin gezählt."

Auch die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zweifelte die Aussagen Kramp-Karrenbauers an. "Sie hat entweder das Ministerium nicht im Griff und wird von wichtigen Informationen abgeschnitten oder sagt schlicht nicht die Wahrheit. Das KSK muss in jedem Fall besser kontrolliert werden", sagte sie. Kramp-Karrenbauer stand dem Ausschuss am Montagnachmittag vier Stunden lang Rede und Antwort.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kommt zur Sondersitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Soldaten sollen unbestraft gestohlene Munition zurückgeben haben

Im Zentrum des Ausschusses steht die umstrittene Sammelaktion bei der Elitetruppe Kommando Spezialkräfte (KSK). So war es bei der Einheit zu einer Sammelaktion von Munition am Standort in Calw gekommen, bei der Soldaten straffrei Munition zurückgeben konnten, die zuvor entwendet oder nach Schießübungen nicht zurückgebracht wurde. Gegen den KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr laufen deswegen sowohl dienstrechtliche als auch staatsanwaltliche Ermittlungen in Tübingen. Der Brigadegeneral blieb aber zunächst im Amt.

Bei der Aktion wurden nach Bundeswehrangaben weit mehr als 40.000 Schuss Munition gesammelt. Kramp-Karrenbauer soll davon erst Monate später nach Presseberichten im Februar erfahren haben. Sie selbst hatte nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios während der noch laufenden Munitionssammelaktion jedoch mindestens zwei Telefonate mit KSK-Kommandeur Kreitmayr. Ein weiteres Telefonat und ein persönliches Treffen fanden dann im Juni statt. Bei Kramp-Karrenbauers Truppenbesuch in Calw am 29. Juni 2020 ging es in kleiner Runde mit der Ministerin auch um Munition.

War das Fehlverhalten schon früher bekannt?

Es gibt schriftliche Hinweise, dass die Munitionsrückgabe beim KSK in der Rechtsabteilung des Kommando Heer schon früh bekannt und als "vorschriftswidrig" erkannt war. In einer E-Mail, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, wird die Munitionsrückgabe bereits am 9. Juni 2020 von einem für das KSK zuständigen Rechtsberater wie folgt beschrieben: "Ich beurteile sie als vorschriftenwidrige Erweiterung der Bestimmungen über den Umgang mit Fundmunition in der Bundeswehr."

Außerdem wird in der Mail festgestellt, dass die Sammelaktion es den Kommando-Soldaten ermöglichen sollte, Munition abzugeben, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Der verantwortliche KSK-Kommandeur Kreitmayr wurde zu der Aktion allerdings erst sieben Monate später befragt.

Versagen der Bundeswehrführung

FDP-Politikerin Strack-Zimmermann warf der Bundeswehrführung "krasses Versagen" vor und brachte die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ins Spiel. "Der Nebel lichtet sich nicht, er wird dichter", sagte sie im Verteidigungsausschuss. "Wenn wir jetzt nicht so kurz vor einer Bundestagswahl wären, wäre der Zeitpunkt gekommen, einen Untersuchungsausschuss einzurichten." Dafür sei die Zeit bis zur Wahl im September zwar zu knapp. Man müsse sich aber offenhalten, wie man in der kommenden Legislaturperiode weiter mit dem Thema umgehen wolle.