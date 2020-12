Nach den Corona-Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz setzt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC seine Zuschauerplanung für die kommende Saison unverändert fort. Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern seien unter Einhaltung entsprechender Konzepte weiterhin erlaubt, so KSC-Geschäftsführer Michael Becker gegenüber dem SWR. Der KSC werde am Montag gemeinsam mit dem Gesundheitsamt weiter am Hygienekonzept arbeiten. Die Bund-Länder-Konferenz hatte am Donnerstag beschlossen, bis mindestens Ende Oktober keine Zuschauer im Profisport zu erlauben.