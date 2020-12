Die Frauenmannschaft des Karlsruher SC hat den Pokalwettbewerb des Badischen Fußball-Verbands gewonnen. Der KSC entschied das Finale am Samstag in Ketsch gegen den TSV Amicitia Viernheim mit 5 zu 2 für sich. Bereits zur Halbzeitpause lagen die Karlsruherinnen mit 4 zu 0 in Führung. Die Frauen des KSC haben zum dritten Mal in Folge den Titel im badischen Pokalwettbewerb verteidigt. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen sie nun auf den Pokalsieger aus dem Saarland.