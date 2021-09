Deutlich mehr Internetkriminalität im Jahr 2020

per Mail teilen

Im Nordschwarzwald sind Verbrechen im Internet im vergangenen Jahr um 70 Prozent gestiegen. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Pforzheim hervor. Verbrechen verlagern sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim immer mehr von der Straße in die digitale Welt. Dies sei sicher auch eine Folge pandemiebedingter Ausgangsbeschränkungen. Im Kreis Calw haben sich sogenannte Cybercrime-Fälle sogar fast verdoppelt. Zudem nahm die Verbreitung von Kinderpornographie zu. Entgegen dem Landestrend stieg auch die Zahl der Straftaten insgesamt im Nordschwarzwald an – um 6,7 Prozent. Ein Grund dafür sei, dass wegen der Polizei-Reform rund 2.000 Straftaten von 2019 mit Verzögerung erfasst wurden, so Polizei-Präsident Wolfgang Tritsch. Trotz besonderer Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sei die Aufklärungsquote gesteigert worden.