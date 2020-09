Der Stromnetzbetreiber TransnetBW legt am Mittwoch in Philippsburg den Grundstein für eine neue Konverteranlage. Dies sei ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende, teilte die Tochter der Energie Baden-Württemberg mit. Der Konverter soll in Zukunft den von Windkraftanlagen im Norden kommenden Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der dann von Haushalten im Süden verwendet werden kann. Damit ist er ein wichtiger Teil der neuen Stromtrassen, die von der TransnetBW schon seit Jahren gebaut werden. Die Anlage bildet den südlichen Endpunkt der Gleichstromleitung Ultranet. Standort des Konverters ist das Gelände des ehemaligen Atomkraftswerks Philippsburg, auf dem nach der Sprengung der Kühltürme im vergangenen Mai ausreichend Platz frei geworden ist.