Die Museen in Deutschland fürchten durch Corona mehr Einsparungen in den öffentlichen Haushalten. Der Präsident des Deutschen Museumsbundes und Direktor des Badischen Landesmuseums Eckart Köhne fordert deshalb den Schutz der kulturellen Infrastruktur. "Wir haben fette Jahre hinter uns mit sprudelnden Steuereinnahmen, in denen wir es versäumt haben, unsere Infrastruktur weiterzuentwickeln," so Köhne in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Die für unser Zusammenleben so wichtigen kulturellen Strukturen müssen erhalten und geschützt werden. Museen seien unverzichtbar für attraktive Kommunen und Städte, sagte der Direktor des Badischen Landesmuseums.