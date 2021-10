Fridays for Future demonstrieren und fordern Tempo bei der Klimapolitik

„Fridays for Future“ geht am Freitag in Karlsruhe erneut auf die Straße. Die Klimaaktivisten fordern von der künftigen Bundesregierung den Klimaschutz zur obersten Priorität zu erheben. Die Veranstalter planen am Vormittag einen Demonstrationszug durch die Innenstadt und eine Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz. An der letzten Demonstration von „Fridays for Future“ in Karlsruhe hatten sich vor vier Wochen rund 8.000 Menschen beteiligt. Auch in Bühl im Landkreis Rastatt soll eine Kundgebung stattfinden.