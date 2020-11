per Mail teilen

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird Zentrum für Nationales Hochleistungsrechnen. Durch diese Entscheidung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern fließen jährlich mehrere Millionen Euro nach Karlsruhe. Ab dem Frühjahr steht in Karlsruhe einer der stärksten Computer Europas mit einer Leistung von rund 150.000 Laptops. Durch den Zuschlag ist die Finanzierung des Nachfolgemodells bereits gesichert. Die Aufnahme als Zentrum für Nationales Hochleistungsrechnen sei Beleg für die führende Rolle des Landes beim Supercomputing, so Forschungsministerin Theresia Bauer (Grüne). Für die Bewältigung der Energiewende oder für die Suche nach Therapien für schwere Krankheiten seien Forscher auf Supercomputer angewiesen, so das KIT.