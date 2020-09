per Mail teilen

Der Triathlet Sebastian Kienle aus Mühlacker hat beim Ironman in der estischen Hauptstadt Tallinn den Sieg knapp verpasst. Der Ironman-Weltmeister von 2014 belegte den zweiten Platz. Kienle benötigte am Samstag für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen 3 Stunden und knapp 42 Minuten. Der Sieg ging an Daniel Bakkegard aus Dänemark.