per Mail teilen

Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Kreis Karlsruhe hat seinen Bericht zur Tiergesundheit für das vergangene Jahr vorgelegt. Weder die Geflügelpest noch die afrikanische Schweinepest sind in diesem Zeitraum im Kreis registriert worden. Sowohl die Geflügelpest als auch die afrikanische Schweinepest sind seit einigen Jahren in Deutschland und Europa auf dem Vormarsch. Die für die Tiere meist tödlichen Krankheiten sind für den Mensch in der Regel ungefährlich.