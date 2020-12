Der Karlsruher Gemeinderat hat am Dienstag in der Gartenhalle mit großer Mehrheit den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro. Der Haushalt ist nach langen Diskussionen verabschiedet worden. CDU und FDP hatten unter anderem dagegen gestimmt. Jetzt ist in der Stadt Karlsruhe Sparen angesagt – das wurde schon vergangene Woche bei den Beratungen des Haushalts deutlich. Zusätzliche Ausgaben wurden abgelehnt oder verschoben. Die Stadt kann sich vieles nicht mehr leisten – denn wegen der Corona-Pandemie wird es ein Minus von mehr als 100 Millionen Euro geben. So soll zukünftig unter anderem beim Personal gespart werden. Die hohe altersbedingte Fluktuation wolle man zum Sparen nutzen. Auch wenn durch die Corona-Pandemie das Geld jahrelang fehlen wird – trotzdem will die Stadt investieren – rund 277 Millionen Euro. Ein Teil davon soll zum Beispiel in Schulen fließen.