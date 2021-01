per Mail teilen

Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat den Haushalt 2021 verabschiedet. Er hat ein Volumen von 550 Millionen Euro und sieht eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte vor. Das bedeutet, dass die Städte und Kommunen über elf Millionen Euro weniger an den Kreis abführen müssen. Der Kreishaushalt profitiert von den guten Jahren 2018 und 2019 und den Ausgleichszahlungen von Bund und Land für die Flüchtlingsunterbringung und die Corona-Pandemie. Die Kreiskrankenhäuser in Bruchsal und Bretten hätten sich auch in der Pandemie bewährt. Die Kreistagsfraktionen lobten die Leistung der rund 1.300 Mitarbeiter und beschlossen die Zahlung einer Anerkennungsprämie von 1.000 Euro pro Vollzeitstelle.