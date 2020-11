Der Tunnel Gernsbach an der B462 muss für Arbeiten an den Rettungstreppen am Montag ab 9 Uhr voll gesperrt werden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt müssen unter anderem Sprengarbeiten für den Bau eines von insgesamt vier neuen Rettungstreppenhäusern vorgenommen werden. Die Sperrung soll am Nachmittag wieder aufgehoben werden.