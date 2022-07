per Mail teilen

In einem Supermarkt in Östringen haben Unbekannte am Samstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers blieben bislang erfolglos. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch unklar, der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.