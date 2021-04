per Mail teilen

Nach einem Streit zwischen Nachbarn ist eine Frau in Gernsbach gestern verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es in einem Mehrfamilienhaus in Gernsbach zu Streitigkeiten zwischen einem 41-Jährigen und einer 45 Jahre alten Frau gekommen sein. Nach Angaben der Frau habe der Mann sie während des Streits mit Pfefferspray angegriffen und dadurch verletzt. Sie musste später durch herbeigerufene Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden.