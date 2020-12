Drei Männer haben am Montagabend in Karlsruhe eine junge Frau überfallen und beraubt. Nach Polizeiangaben war die 28-Jährige auf dem Weg zu einer Bank. Dabei sei sie von den drei schätzungsweise 18 bis 20 Jahren alten Männern verfolgt worden. Einer der Männer habe ihr die EC-Karte entrissen, die sie in der Hand hielt. Dabei wurde sie von einem der Täter zu Boden gestoßen, wobei sie sich am Knie verletzte.