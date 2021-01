per Mail teilen

Am Neujahrstag sind erstmals Menschen in Pforzheim gegen Corona geimpft worden. Nach Angaben der Stadt waren die insgesamt 60 Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung Haus Osterfeld die ersten, die die Impfung erhalten haben. Sie wurden von einem mobilen Team aus Karlsruhe geimpft. Besser hätten wir nicht in das Jahr 2021 starten können, sagte Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU).