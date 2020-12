Der Energieversorger EnBW hat einen neuen Schnellladepark für Elektroautos in Karlsruhe in Betrieb genommen. Die Ladestationen befinden sich in Autobahnnähe auf dem Gelände eines großen Einkaufszentrums im Osten der Stadt. Im Schnellladepark können bis zu 12 Fahrzeuge gleichzeitig „nachtanken“ - mit bis zu 300 Kilowatt. Das bedeutet rein rechnerisch, dass zum Beispiel Elektrofahrzeuge mit modernster Ladetechnik an Bord in 5 Minuten Strom für 100 Kilometer nachladen könnten. Die offizielle Einweihung des Schnellladeparks ist für Mitte Januar geplant.