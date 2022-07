EnBW will Personal in Kohlekraftwerken verstärken

Der Karlsruher Energieversorger EnBW hat angekündigt für den kommenden Winter das Personal an seinen vier Kohlestandorten in Baden-Württemberg aufzustocken. Eine Unternehmenssprecherin sagte der "Heilbronner Stimme", man wolle die Zahl der Beschäftigten von derzeit 670 auf 720 ausbauen. So solle die Versorgungssicherheit an den Steinkohlekraftwerken garantiert werden. Der Bundesrat hat am Freitag das Gesetzespaket zur Energiesicherheit beschlossen. Es ermöglicht bei einer drohenden Gasnotlage den Einsatz von mehr Steinkohlekraftwerken in Deutschland. Nach EnBW-Angaben sei für die Standorte in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn und Altbach (Kreis Esslingen) ausreichend Kohle beschafft worden, um auch einen hohen Bedarf im kommenden Winter decken zu können.