Bei einem Feuer in Wildberg (Kreis Calw) ist am Freitag eine Doppelhaushälfte schwer beschädigt worden. Der Brand war am Morgen ausgebrochen. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert ausbrennen, weil es unbewohnt war, so eine Polizeisprecherin. An Heiligabend hatten in der Doppelhaushälfte Renovierungsarbeiten stattgefunden. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.