Bei einem Dachstuhlbrand in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Das Feuer war am Mittag im Ortsteil Söllingen ausgebrochen. Es gab eine starke, weithin sichtbare Rauchentwicklung. Nach Polizeiangaben hatte ein 32-jähriger Bewohner versucht, das Feuer selbst zu löschen und zog sich dabei so schwere Handverletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden musste. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 150.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.