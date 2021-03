per Mail teilen

Die CDU-Vorsitzenden der Ortsverbände im Landkreis Karlsruhe fordern eine Erneuerung und Verjüngung der kompletten CDU-Fraktionsspitze im Landtag. Das wurde nach Angaben des CDU-Kreisvorsitzenden Daniel Caspary bei einer Online-Konferenz besprochen. Neben der Forderung nach inhaltlicher und personeller Neuaufstellung der Partei sprach sich die große Mehrheit der Teilnehmer der Versammlung dafür aus, dass die Union eine Regierung mit den Grünen anstreben solle. Nur so könne man auch CDU-Inhalte umsetzen - anders als bei einem Gang in die Opposition. Der CDU Karlsruhe-Land sei es aber wichtig, dass man nicht um jeden Preis regieren wolle, so Caspary. Die CDU dürfe sich nicht unter Wert verkaufen. Derzeit laufen staatsanwaltliche Ermittlungen gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer aus dem Landkreis Karlsruhe wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit.