Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A5 bei Kronau (Landkreis Karlsruhe) am Donnerstagnachmittag haben viele Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet. Auf einer Strecke von 13 Kilometern hätten 32 Pkw, 62 Lastwagen und ein Wohnmobil die Rettungsgasse nicht eingehalten, so die Polizei, Sie rechnet deswegen mit Bußgeldern in einer Gesamthöhe von 22.000 Euro. Der Unfall hatte sich vor Kronau in nördlicher Fahrtrichtung ereignet, dabei wurde ein Lkw-Fahrer schwer verletzt.