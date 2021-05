Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 180.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, auf der Bundesstraße 294 bei Neulingen (Enzkreis) ereignete. Ein 51-jähriger Mann fuhr mit seinem Porsche aus Richtung Bretten kommend, in Richtung Pforzheim. Etwas hinter ihm fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pick-up. In Höhe des Neulinger Waldes wollte der Porschefahrer trotz einer durchgehenden Mittellinie wenden. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Pick-up. Die beiden Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.