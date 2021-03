Die von Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück ins Leben gerufene Partei „Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel“ gründet am Samstag in Neuhausen bei Stuttgart den Landesverband Baden-Württemberg. Die Partei mit Sitz in Pforzheim will bei der nächsten Bundestagswahl antreten. Die Gründung weiterer Landesverbände werde vorbereitet, teilte die Partei mit - etwa in Hamburg und Nordrhein-Westfalen.