In Karlsruhe müssen im Gebäude des Landratsamts die Aufzüge brandschutzsicher gemacht werden. Das Gebäude soll in Zukunft zwar durch einen Neubau ersetzt werden, allerdings dulden die aktuellen Maßnahmen keinen Aufschub, da sonst der Weiterbetrieb nicht möglich wäre, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Eine Spezialfirma soll nun die Aufzüge mit sogenannten Rauchschutzvorhängen für rund 365.000 Euro ausstatten.