Beim Brand einer Gartenhütte in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) ist am Sonntagabend ein Toter gefunden worden. Am frühen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel zu dem Gartenhüttenbrand gerufen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte den geparkten Wagen des Eigentümers. Mit Atemschutz verschafften sie sich Zugang zur Hütte und fanden den Mann. Für den Hüttenbesitzer kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit über 40 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen am Brandort im Einsatz. Die Hütte wurde durch das Feuer komplett zerstört. Andere Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.