In Gondelsheim im Kreis Karlsruhe mussten in der Nacht 20 Anwohner ihre Häuser verlassen. Der Anbau einer Garage brannte. Weil die Gefahr bestand, dass das Feuer auf einen größeren Öltank in der Garage übergreift, mussten die umliegenden Häuser evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand aber rechtzeitig löschen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.