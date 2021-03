Volleyball-Bundesligist Bisons Bühl hat den vorzeitigen Einzug in die Playoffs um die die deutsche Meisterschaft verpasst. Die Bisons unterlagen am Donnerstagabend in Bühl gegen Lüneburg mit 0 zu 3. Nur im ersten Satz waren die Gastgeber überlegen und lagen vorübergehend in Führung, verloren dann jedoch deutlich in drei Sätzen. Die Bisons spielen in einer Woche im letzten Spiel gegen Frankfurt und können die Playoffs nicht mehr aus eigener Kraft erreichen.