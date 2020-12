per Mail teilen

In der Volleyball-Bundesliga haben die Bisons Bühl einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Badener verloren bei den United Volleys Frankfurt am Sonntag mit 1:3. Es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen. Damit steht Bühl auf dem fünften Tabellenplatz.