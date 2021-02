Volleyball-Bundesligist Bisons Bühl trifft am Abend auf die Powervolleys Düren. Im Auswärtsspiel tritt der Tabellenachte Bühl bei der Überraschungsmannschaft der Liga an - Düren steht derzeit auf dem zweiten Platz der Volleyball-Bundesliga. Die Bisons Bühl haben nach zwei Niederlagen in Folge am vergangenen Mittwoch beim TSV Giesen gewonnen. Für beide Mannschaften geht es um die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs im März.