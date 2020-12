Die Volleyballer der Bisons Bühl haben ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr am Sonntag mit 3:1 gegen den VC Olympia Berlin gewonnen. Am Samstag hatten die Bühler 0:3 gegen Dürren verloren. Wie es durch den Lockdown am Mittwoch beim Auswärtsspiel in Friedrichshafen weitergeht ist derzeit noch offen.