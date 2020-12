Die Bundesligavolleyballer der Bisons Bühl haben sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschiedet. Am Mittwoch gewannen die Bühler mit 3:1 auswärts in Unterhaching. Damit steht Bühl aktuell auf dem vierten Platz der Tabelle. Das nächste Spiel für die Bisons steht im neuen Jahr - am 21. Januar - gegen den VfB Friedrichshafen an.