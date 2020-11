Am Montagabend endet die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe am 6. Dezember. Bislang sind die Bewerbungen von sieben Kandidatinnen und Kandidaten bekannt. Neben dem amtierenden Oberbürgermeister Frank Mentrup für SPD und Grüne haben sich bislang Sven Weigt für CDU und FDP, Vanessa Schulz für Die Partei, Petra Lorenz für die Freien Wähler, Paul Schmidt für die AfD sowie der parteilose Marc Nehlig öffentlich präsentiert. Die Kandidaten müssen mindestens 250 Unterstützer-Unterschriften für die Zulassung vorweisen, der Amtsinhaber ist ausgenommen. Der Wahlausschuss entscheidet am Dienstag. Alle Kandidaten sprechen am Donnerstag im Livestream in der Diskussionsrunde des SWR-Studios Karlsruhe über ihre politischen Ziele. Alle Informationen finden Sie unter swr.de/obwahl-karlsruhe.