Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Radfahrern am Erlichsee wurde eine Frau am Freitagnachmittag schwer verletzt. Die 57-Jährige passierte eine siebenköpfige Radfahrergruppe, als einer der Radfahrer wegen eines Fahrfehlers innerhalb der Gruppe ausscheren musste. Dabei kollidierte er mit der Frau. Diese stürzte und musste schwer verletzt von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der mutmaßliche Unfallverursacher unter leichtem Alkoholeinfluss gestanden haben soll, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.