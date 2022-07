Zugverkehr zwischen Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim beeinträchtigt

Wegen einer Oberleitungsstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr massiv gestört. Alle Züge zwischen Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe mit Halt in Stuttgart werden nach Esslingen umgeleitet, teilt die Bahn mit. Das Ganze könne sich bis in den späten Nachmittag ziehen. Fernzüge aus beziehungsweise in Richtung Norddeutschland enden oder beginnen den Angaben nach in Mannheim oder Heidelberg. ICE- und TGV-Verbindungen nach Paris fallen zwischen Stuttgart und Karlsruhe aus. Reisende sollten sich über www.bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Rufnummer +49 30 2970 informieren.