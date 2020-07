per Mail teilen

Der Baden-Badener Gemeinderat hat sich am Montagabend einstimmig für die Verhängung einer Haushaltssperre ausgesprochen. Hintergrund sind die unvorhergesehenen Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Stadt Baden-Baden rechnet in diesem Jahr mit Mindereinnahmen von rund 20 Millionen Euro. Außerdem entstehen der Stadt Baden-Baden durch die Pandemie voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von etwa 10 Millionen Euro. Auf Antrag der Grünen und der SPD soll nun eine Haushalts-Kommission eingerichtet und beteiligt werden.