Unbekannte haben in Karlsruhe die Lackierungen mehrerer Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben wurde der Schriftzug "Corona" in den Lack der Fahrzeuge geritzt. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh insgesamt acht Autos in der Südweststadt auf ähnliche Weise zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.