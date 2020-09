In Karlsruhe ist am Freitag ein Autofahrer wegen gesundheitlicher Probleme hinter dem Steuer verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen ein Gebäude geprallt. Unfallzeugen leisteten noch erste Hilfe. Der Mann starb allerdings noch an der Unfallstelle. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.