Der Ausflugsverkehr im Nordschwarzwald war am Samstag deutlich entspannter als an den Wochenenden zuvor. Nur am Mummelsee an der Schwarzwaldhochstraße und am Kaltenbronn seien die Parkplätze zu 100 Prozent belegt gewesen, so die Polizei. Es gab zwei Corona-Verstöße, bei denen die Polizei einschreiten musste. So wollte sich unter anderem eine größere Gruppe am Kaltenbronn zu einer Feier treffen. Im Gegensatz zu den zurückliegenden Feiertagen gebe es jetzt nur noch regionalen Ausflugsverkehr und die Ausflügler hätten die Regeln offensichtlich verstanden, so ein Polizeisprecher.