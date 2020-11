per Mail teilen

Ein Arbeiter ist am Freitag im Karlsruher Stadtteil Waldstadt bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 57-Jährige mit Grünpflegearbeiten an einer Haltestelle beschäftigt. Dabei trat er offenbar auf die Gleise und wurde von einer Straßenbahn erfasst. Der Schwerverletzte wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik eingeliefert.