Ein Online-Fachtag in Karlsruhe befasst sich heute mit Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Veranstalter ist das baden-württembergische Innenministerium.

Auch die Entwicklungen bei Anti-Corona-Demonstrationen, auf denen antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet werden, zeigen, dass Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden immer noch alltäglich sind, heißt es in der Einladung für den Fachtag. Das erfordere entschlossenes Handeln der Gesellschaft, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. An der Online-Podiumsdiskussion aus dem Gemeindezentrum der Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe nehmen Vertreterinnen der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden teil sowie Landeskriminaldirektor Ziwey.