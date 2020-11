per Mail teilen

Beim Autobahndreieck Karlsruhe wird Freitagabend die Überleitung von der A5 auf die A8 wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Sonntagabend. Der Verkehr wird großräumig und örtlich umgeleitet. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 21:30 Uhr und soll bis Sonntagabend, 22 Uhr, dauern. Betroffen ist die Überleitung von der A5 aus Frankfurt kommend auf die A8 in Richtung Stuttgart. Während der Sperrung wird der Asphaltbelag saniert. Das derzeit milde Wetter macht die Arbeiten möglich. Um die Staus zu begrenzen, wird der Verkehr großräumig bereits am Autobahnkreuz Walldorf über die A6 nach Stuttgart umgeleitet. Die Umleitung vor Ort erfolgt über die Anschlussstelle Ettlingen.