Diakonie Baden warnt vor Ausgrenzung von Obdachlosen

Das Diakonische Werk Baden warnt vor einer massiven Ausgrenzung von Obdachlosen. Unter den jetzt geltenden Coronabestimmungen hätten sie so gut wie keine Chance mehr, am normalen Leben teilzunehmen. Hauptgrund ist, dass vieles weitgehend nur digital abgewickelt wird: Vom Impfnachweis bis zur Buchung bei Teststellen. Auch die Beantragung von Sozialleistungen sei nur noch mit einem digitalen 2G-Nachweis möglich, so die Diakonie. Allerdings würden viele Obdachlose nicht immer ein Handy besitzen. Dadurch seien sie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Die Diakonie fordert deshalb die bestehenden Übernachtungsmöglichkeiten auch tagsüber offen zu halten, damit Obdachlose bei Kälte dort Schutz suchen können.