"Oberrheinsiegel" an Schulen vergeben

Mehrere Schulen aus dem Raum Karlsruhe sind mit dem "Oberrheinsiegel" ausgezeichnet worden. Damit wird die besonders gelungene grenzüberschreitende Zusammenarbeit gewürdigt. Über das "Oberrheinsiegel" dürfen sich unter anderem das Richard-Wagner-Gymnasium in Baden Baden und die Merkur-Akademie in Karlsruhe freuen. Auch an der Grundschule Oos und am Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe wird das Siegel hängen.

Damit werden Aktivitäten und Projekte ausgezeichnet, die in Partnerschaft mit Schulen im Elsass realisiert werden. Das Siegel wird seit einem Jahr auf Initiative der Oberrheinkonferenz vom Regierungspräsidium Freiburg verliehen. Durch das Engagement würden die Schulen jungen Menschen die gemeinsamen Werte in Europa vermitteln, so Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.